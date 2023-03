Tragedie uriașă: un tânăr de 20 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul Un tanar de 20 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu ATV-ul in localitatea Talea din județul Prahova. Un alt tanar de 22 de ani, de pe același ATV, este ranit. Accidentul s-a produs duminica seara pe DJ 206, in localitatea Talea, unde un ATV cu doi ocupanți s-a rasturnat, dupa ce tanarul in varsta de 20 de ani care-l conducea a pierdut controlul direcției de mers. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

