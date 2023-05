Tragedie uriașă: Un copil de 5 ani a căzut cu bicicleta într-un canal cu apă și a murit Un copil de 5 ani a cazut, joi seara, cu bicicleta intr-un canal cu apa din comuna Bilca, județul Suceava, și a murit. Pompierii suceveni au fost anunțași, joi seara, ca exista posibilitatea ca un copil sa fi cazut cu bicicleta intr-un canal cu apa, situat de-a lungul raului Suceava, in comuna Bilca, conform Mediafax. CITESTE SI Moscova vine cu o teorie paranoica: motivul pentru care americanii vor sa ocupe Rusia 01:01 736 live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 5 mai 2023 - Mai multe explozii in zona Kiev, iar sistemele antiaeriene sunt activate 00:26 599 Unde se desfașoara 'cele mai aprige batalii'… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca dispeceratul pompierilor militari suceveni a fost anunțat, in aceasta seara, in jurul orei 20:00, despre faptul ca exista posibilitatea ca un copil sa fi cazut cu bicicleta intr-un canal cu apa, situat de-a lungul raului Suceava, pe raza…

- Un copil de cinci ani a murit, joi seara, dupa ce a cazut cu bicicleta intr-un canal cu apa, in judetul Suceava. Trupul sau a fost descoperit la 2 kilometri de locul in care a fost vazut ultima data.”Dispeceratul pompierilor militari suceveni a fost anuntat, in aceasta seara, in jurul orei 20:00, despre…

- Un copil in varsta de cinci ani a murit, joi seara, dupa ce a cazut cu bicicleta intr-un canal cu apa din comuna Bilca, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata.

