Noua pompieri au murit duminica in urma prabusirii tavanului unei pesteri in care se antrenau in statul brazilian Sao Paulo, informeaza AFP.

"Sunt noua morti si o persoana salvata. Nu mai sunt victime la locul accidentului”, au declarat pe Twitter pompierii din Sao Paulo.



Accidentul s-a produs spre miezul noptii de sambata spre duminica in pestera Duas Boa situata pe o proprietate privata in apropiere de Altinopolis, la aproximativ 300 km nord de orasul Sao Paulo.



Tavanul pesterii a cazut in timp ce un grup de 28 de pompieri participau la o sesiune de antrenament in…