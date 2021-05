Stiri pe aceeasi tema

- Seful armatei nigeriene, general-locotenent Ibrahim Attahiru, a murit in prabusirea unui avion militar vineri pe aeroportul Kaduna din nordul Nigeriei, a confirmat purtatorul de cuvant al fortelor aeriene, Edward Gabkwet, citat de AFP. Militarul in varsta de 54 de ani a fost numit in fruntea…

- Cel putin 44 de persoane au murit in urma unui incident produs la un festival religios din Israel, relateaza Sky News. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a vorbit despre un „dezastru”. Cel putin 44 de persoane ...

- Un copil de 10 ani, care participa la o competiție sportiva pe un stadion „Dunarea” din Galați, a murit dupa ce o bucata de beton a cazut peste el. IPJ Galați a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, iar organizatorii evenimentului sunt la audieri, informeaza Mediafax. Poliția a fost sesizata…

- Tragedie aviatica in Turcia. Cel puțin 11 militari - printre care si comandantul armatei a opta, generalul Osman Erbas - au murit dupa ce elicopterul care ii transporta s-a prabusit in sud-estul tarii. Deocamdata nu se cunoaste care sunt cauzele accidentului.

- Ministerul turc al Apararii a comunicat ca este vorba de un accident in care a fost implicat un elicopter militar, de tip Cougar, potrivit agenției Anadolu Agency. Tragedia s-a produs in estul Turciei, iar unul dintre cei 10 militari care și-au pierdut viața este un locotenent-colonel, comandant al…

- Sase persoane si-au pierdut viata duminica dupa ce un avion militar s-a prabusit in estul Mexicului. Aeronava Learjet 45 s-a prabusit in timpul decolarii de pe aeroportul El Lencero din municipalitatea Emiliano Zapata, in statul Veracruz.

- Un avion de mici dimensiuni al fortelor aeriene nigeriene s-a prabusit, duminica, in apropierea aeroportului Abuja, dupa ce i-a cedat motorul. Toate cele sapte persoane aflate la bord au murit, relateaza Reuters.