- Tragedie intr-o familie din raionul Stefan Voda. O adolescenta s-a inecat in Nistru, dupa ce a mers sa se scalde cu fetele.S-a intamplat, sambata dupa amiaza, in apropiere de satul Rascaieti, Stefan Voda. Adolescenta a mers la scaldat cu alte doua minore.

- O copila in varsta de trei ani din Canada a murit dupa ce a mancat cereale otravite in dimineața de dupa o petrecere in pijamale organizata in locuința vecinilor. Familia micuței este indurerata și incearca sa gaseasca raspunsuri pentru ceea ce s-a intamplat cu copilul lor.

- Un copil in varsta de 14 ani, care era, miercuri, la scaldat cu familia, a disparut in apele Dunarii, in zona brațului Borcea. Mai multe echipe de salvatori il cauta, iar un elicopter SMURD survoleaza deasupra localitații Fetești Sat, județul Ialomița, potrivit mediafax.ro. Potrivit ISU Ialomița,…

- Minor disparut in apele bratului Borcea al Dunarii, zona Fetesti Sat. Pompierii au demarat operatiunea de cautare, prin cercetarea luciului apei cu ajutorul barcii pneumatice.Disparitia copilului, in varsta de 14 ani, a fost sesizata de familia acestuia, astazi in jurul orei 18.30. Acesta se afla la…

- Tragedia s-a produs la cinci kilometri de localitatea carașeana Ersig. Tanarul, alaturi e mai mulți prieteni, a mers la scaldat in... The post Momente tragice in vestul țarii: un tanar s-a inecat, la scaldat, intr-o zona unde apa nu depașește, de obicei, un metru și jumatate appeared first on Renasterea…

- Un roman a murit, iar alti cinci conationali au fost grav raniti in Belgia, cand o scoala aflata in constructie s-a prabusit. Barbatii erau muncitori pe santier, iar cei raniti sunt acum in stare grava la un spital din Anvers. In total doi oameni au murit, noua sunt raniti, iar alti trei au fost dati…

- Un teribil accident de circulatie s-a petrecut joi seara, in jurul orei 22.00, pe raza localitatii Boranesti. Un copi in varsta de un an a murit, iar alte patru persoane au fost ranite. Tragedia s-a produs ca urmare a coliziunii dintre 2 autoturisme conduse de doi tineri, de 21 si 26 de ani.

- Tragedie la Cernavoda. Salvatorii nu au mai putut face nimic, din pacate, pentru un barbat gasit spanzurat in locuinta.Tragedia s a produs intr un apartament din Cernavoda. Din primele informatii, acesta ar fi fost incuiat in locuinta, iar echipajele de interventie au fost nevoite sa sparga usa locuintei…