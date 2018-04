Stiri pe aceeasi tema

- Peste 270 de persoane au fost asistate medical de SMURD in Bucuresti si in judetul Ilfov in ultimele 24 de ore, echipajele ISU intervenind in aproape 300 de urgente. Sapte oameni au fost dusi la spital, iar un barbat a murit dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul slujbei. La nivel national,…

- Tragedie in noaptea de Inviere la o biserica din București. Un barbat a facut stop cardio-respirator și s-a prabușit in mulțimea de oameni. Totul s-a intamplat in curtea bisericii de pe aleea Parva, acolo unde un barbat in varsta de 65 de ani a facut stop cardio-respirator. Oamenii au sunat la numarul…

- Pe timpul slujbelor de Înviere, 56 de români au fost asistați medicali la fața locului de catre pompierii care încadreaza echipajele de prim-ajutor SMURD, iar 33 dintre aceștia au fost transportați la spital.

- Un jucator al unei echipe de fotbal din Croatia a decedat sambata pe teren, la doar 25 de ani, dupa ce a fost lovit in piept de o minge in timpul unui meci, scrie Daily Mail. Bruno Boban, jucator la NK Marson...

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a murit, dupa ce s-a aruncat de la etajul noua al unui bloc de locuit din Capitala. Tragedia s-a produs aseara, in jurul orei 22:00, pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buiucani.

- Un baietel de numai un an si zece luni, din localitatea Patrauti, judetul Suceava a murit in ambulanta, in timp ce era transportat spre Bucuresti. Potrivit obiectivdesuceava, micutul a cazut intr o oala cu ciorba pe care mama sa o pusese pe podea, la racit. Copilul a ajuns la spital cu arsuri pe mai…

- Un barbat de 50 de ani, originar din Straseni a decedat dupa ce s-ar fi intoxicat cu gaze naturale. Sotia, Elena Pereu, viceprimar in localitate si feciorul acesteia in varsta de 12 ani se afla in sectia reanimare la spitalul Raional din Straseni.