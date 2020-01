Stiri pe aceeasi tema

- Actorul columbian Daniel Rangifo a murit la varsta de 26 de ani. Acesta a incetat din viața la clinica Valle del Lili, din Cali, relateaza elespectador.com.Daniel Rengifo a fost diagosticat cu tumora cerebrala in anul 2014. Ulterior, acesta a suferit o paralizie pe partea dreapta și a avut mari probleme…

- Vești triste pentru fanii serialului „Betty cea urata”. Creatorul filmului a fost gasit mort intr-un hotel din Miami. Silvio Horta avea doar 45 de ani, iar familia și prietenii sunt in stare de șoc. Anunțul a fost facut de presa americana.Silvio Horta a murit marti, 7 ianuarie, la varsta de 45 de ani,…

- Actorul Silvio Horta, creator al serialului „Ugly Betty”, a fost gasit fara viata intr-un motel din Miami, dupa ce, aparent, s-a impuscat, scrie presa americana, potrivit news.ro.Horta, care a murit marti, avea varsta de 45 de ani. Decesul lui a fost confirmat de un reprezentant, insa detalii…

- Horta, care a murit marti, avea varsta de 45 de ani. Decesul lui a fost confirmat de un reprezentant, insa detalii oficiale privind cauza nu au fost transmise deocamdata. Versiunea americana a serialului de comedie „Betty cea urata/ Yo soy Betty, la fea" a avut-o in rol principal pe America Ferrera.…

- Un seism cu magnitudinea 5,4 pe scara Richter a lovit localitatea Le Teil, Franta, o zona unde astfel de fenomene sunt foarte rare. In urma seismului, patru oameni au fost raniti si sute de case au fost distruse. Potrivit mass-media franceze, cutremurul s-a produs intre Lyon si Marsilia. Patru persoane…

- *Meciul Simona Halep (5 WTA) - Karolina Pliskova (2 WTA), din ultima etapa a Grupei Violet a Turneului Campioanelor de la Shenzhen, se va disputa, astazi nu inainte de ora 14.00. Invingatoarea din aceasta partida o va insoti pe ucraineanca Elina Svitolina in semifinalele competitiei. Halep conduce cu…

- SIMONA HALEP-KAROLINA PLISKOVA. Invingatoarea din aceasta partida o va insoti pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 8 WTA, in semifinalele competitiei, din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor. Halep conduce cu 7-3 in intalnirile directe cu Pliskova. Ultimul meci l-a castigat jucatoarea…

- Invingatoarea din aceasta partida o va insoti pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 8 WTA, in semifinalele competitiei. Halep conduce cu 7-3 in intalnirile directe cu Pliskova. Ultimul meci l-a castigat jucatoarea ceha, scor 7-5, 6-1, in semifinale, la Miami, in martie. Sportiva romana s-a impus in…