Tragedie! Tânăr student la Timișoara, găsit mort lângă motocicletă pe șosea în vestul țării Un tanar motociclist de 22 de ani, student la FEAA la Timișoara și originar din Bocsig, a fost gasit pe marginea unei sosele din Ineu, Arad, de catre politistii care patrulau zona. Acesta ar fi pierdut controlul vehiculului intr-o curba si s-a infipt intr-un indicator de circulatie. In dimineața zilei de 14 octombrie, in jurul orei 10,00, o patrula de ordine publica aflata in serviciu de patrulare, a gasit, intr-o curba de pe D.N. 79/A, pe raza orașului Ineu, cadavrul unui motociclist, langa o motocicleta. Din cercetarile desfașurate, s-a stabilit ca, in noaptea de 13/14 octombrie a.c., un tanar… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

