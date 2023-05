Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș conceput prin folosirea ADN-ului a trei persoane diferite s-a nascut in Marea Britanie - o premiera medicala pentru țara in care aceasta tehnica revoluționara a fost inventata, informeaza BBC.

- In luna februarie 2023 s-au nascut 1431 copii in Regiunea Centru, mai puțini cu 452 fata de luna precedenta, respectiv mai puțini cu 75 comparativ cu luna februarie 2022. In perioada ianuarie – februarie 2023 s-a inregistrat nasterea a 3314 copii cu 22 mai putini fata de aceeasi perioada a anului precedent.…

- Minune in Saptamana Patimilor pentru i familie din Moldova. Un bebeluș de 5,4 kilograme s-a nascut pe cale naturala la Institutul Mamei și Copilului. Cazul a fost inregistrat la data de 12 aprilie.Potrivit doctorilor de la IMC, atat bebelușul, o fetița, cat și mama se simt bine.

- Un barbat din Marea Britanie a descoperit ca el și soția sa sunt frați biologici. Acesta a fost abandonat la naștere, astfel ca nu a știut nimic despre familia sa. Șocul a fost uriaș, mai ales ca ei sunt parinții a doi copii sanatoși.