Stiri pe aceeasi tema

- 17 oameni au murit, sambata, dupa ce un autobuz și un microbuz s-au ciocnit in regiunea egipteana Sinai, conform autoritaților egiptene. Pe langa cei 17 de morți, alte 17 persoane au fost ranite in urma accidentului.

- Incendiu într-un spital Covid din Bulgaria: 3 morți Trei barbați au murit într-un incendiu care a izbucnit într-un salon cu pacienți Covid al unui spital din Bulgaria. Tragedia a avut loc duminica dimineața în orașul Silven, transmite Reuters. Focul, care a fost stins…