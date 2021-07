Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 8 ani, mama sa și bunicul in varsta de 80 ani s-au inecat joi in raul Motru. Baiatul ar fi fost cel care s-a inecat primul, iar mama și bunicul ar fi sarit dupa el sa il salveze. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj s-a deplasat la fața locului, unde au ajuns un echipaj SMURD și…

- Un pescar s-a inecat in Nistru. Tragedia a avut loc miercuri dimineața, in apropierea localitații Sucleia, raionul Slobozia. Martorii oculari au vazut cum un barbat a intrat in rau cu plase de pescuit.

- Baiatul de 12 ani, care a fost dat disparut pe malul raului Mures impreuna cu tatal sau, a fost gasit inecat in cursul de apa, vineri, la circa 150 de metri in aval de zona in care politistii au identificat hainele si telefonul mobil al celor doi, a informat IPJ Hunedoara. Tatal copilului,…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Mehedinți, cu sprijinul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Craiova, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Mehedinți, au pus in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara si 22 de mandate de aducere, in municipiul…

- Doi barbati, de 28 si 35 de ani, din municipiul Targu Jiu, au ales sa se distreze intr-un mod neobisnuit. Acestia se deplasau, duminica seara, cu o barca pneumatica din directia municipiului Targu Jiu catre orasul Rovinari. La un moment dat, tanarul de 28 de ani s-a dezechilibrat si a cazut in raul…

- Morega: Intre tine și mine e distanța mare și de scoala și de multe, ințelegi? Poftim, vorbești cu parinții tai.Politist: Poftim procesul verbal.Morega: Poți sa-l iei.Polițist: Nu pot. Ați semnat. (Morega il arunca)Polițist: Drum bun, sa traiti.Este dialogul dintre baronul Dan Ilie Morega si un politist…