- In cursul nopții, in jurul orei 03.00, pe DN 6, intre localitațile Plugova și Mehadia, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 2 ansambluri de vehicule, soldat cu decesul a doua persoane. In timp ce un barbat de 39 de ani, conducea un autotren inmatriculat in Bulgaria, din direcția…

- CARAȘ-SEVERIN – Asta spune președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, legat de felul in care vor lucra firmele la rețelele de apa și canalizare din județ, pe noul proiect! Județul Caraș-Severin, in general, și municipiul Reșița, in special, s-au bucurat de-a lungul anilor de cele…

- Meciul Queretaro - Atlas a fost suspendat dupa o ora de joc. Imaginile incidentelor sunt ingrozitoare. Autoritațile anunța deocamdata doar 22 de raniți, dar se zvonește ca situația e mult mai grava. Și ca sunt intre 15 și 17 persoane decedate. In timp ce in Ucraina e razboi, dupa ce Rusia a invadat…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurala Voinești au fost sesizați cu privire la faptul ca doua persoane au fost gasite decedate.Polițiștii s-au deplasat la fața locului, in localitatea Oncești, unde au identificat cele doua persoane decedate, un barbat și o femeie, in locuința au gasit și…

- Tinerei in varsta de 24 de ani i s-a declanșat nașterea in urma șocului suferit, insa a fost transferata intre 2 maternitați, pentru ca era pozitiva COVID.Tanara a adus pe lume un baiat de 2700 de grame, perfect sanatos, potrivit Ziarul de Iași .Dupa accidentul devastator in care a fost implicata ambulanța…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul se va desfasura dirijat, pe un fir, pentru aproximativ 60 de minute, pe DN 6 Orsova ndash; Caransebes, la kilometrul 401 500 metri, in zona localitatii Cornea, judetul Caras Severin, unde au loc manevre pentru repunerea…

- TEREGOVA – Un barbat a fost lovit de o mașina, accidentul rutier soldandu-se cu decesul acestuia! Conform unui comunicat de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, marți, 11 ianuarie 2022, in jurul orei 22.43, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caransebeș au fost sesizați…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui autocamion rasturnat partial pe suprafata de rulare, circulatia se desfasoara pe un fir, alternativ, pe DN 6 Orsova ndash; Caransebes, la kilometrul 396 700 metri, in afara localitatii Mehadia, judetul Caras…