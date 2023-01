Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 24 ianuarie, la ora 18.59, polițiștii baimareni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Electrolizei soldat cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca in timp ce un tanar de 23 de ani din Baia Mare, a condus un autoturism dinspre…

- Accident grav produs pe D.N. 18 pe raza localitații Moisei. Un șofer aproape de coma alcoolica a facut prapad pe șosea Ieri, la ora 15.30, polițiștii din Moisei au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 18 pe raza localitații. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism…

- Marți, 3 ianuarie a.c, la ora 17.20, Inspectoratul de Poliție Județean Salaj a fost sesizat prin SNUAU 112 ca, intr-o locuința din municipiul Zalau, a fost gasit de catre familie un copil in stare de inconștiența. La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiștii de investigații criminale din…

- Autocarul care a produs cumplitul accident de la Pașcani nu avea ce cauta pe strada. Nu avea asigurarea auto obligatorie Polițiștii ieșeni au descoperit faptul ca autocarul din Botoșani care s-a rasturnat pe șosea și care a produs cumplitul accident din noaptea de vineri spre sambata, de la Pașcani,…

- Un barbat de 72 de ani a decedat, dupa ce a fost lovit de un automobil. Conform informațiilor de la poliție, impactul s-a produs in municipiul Chișinau, pe strada Vadul lui Voda, direcția Budești. Accidentul s-a produs in jurul orei 07:00, iar oamenii legii au stabilit ca la volanul automobilului se…

- Duminica, 27 noiembrie, polițiștii rutieri baimareni au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe strada Vasile Lucaciu. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 28 de ani din Berința, aflat la volanul unui autoturism, condus dintre Tauții de Sus,…

- Miercuri, in jurul orei 17.30, polițiștii orașului Valenii de Munte au fost alertati ca pe raza localitatii Faget s-a produs un accident in care victima a fost o fetita. Potrivit datelor furnizate de catre reprezentantii IPJ Prahova, „in baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar…

- Un pieton a fost acroșat de o mașina in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis in orașul Huedin, județul Cluj, au transmis polițiștii clujeni. Accidentul rutier s-a produs marți, 1 noiembrie, pe DN1E60, in orașul Huedin, iar din primele verificari efectuate la locul evenimentului polițiștii…