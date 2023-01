Stiri pe aceeasi tema

Poliția din Marea Britanie a anunțat vineri ca, in urma unei anchete, a pus sub acuzare un soldat pentru infracțiunea de terorism și pentru alte infractiunim legate de explozibili, anunța Rador.

Politia din statul american California a anuntat ca a descoperit un cadavru intr-o dubita perchezitionata in cadrul operatiunilor de localizare si capturare a suspectului implicat in incidentul petrecut sambata seara intr-un club de dans din orasul Monterey Park, unde se sarbatoarea Noul An Chinezesc,…

Polițiștii din Orșova au deschis un dosar penal pentru distrugere, dupa ce bustul lui Mihai Eminescu, amplasat in Parcul 'General Ion Dragalina' din municipiu, a fost murdarit cu vopsea roșie și cu inscripții obscene, anunța Rador.

Politia olandeza a confiscat 250 de tone de artificii ilegale, intr-un buncar antiradar de la frontiera cu Germania, informeaza Rador.

Autoritatile din Bulgaria au reținut 70 de presupusi de migranți ilegali aflati intr-un autobuz, intr-o parcare de pe o autostrada din apropierea orașului Sliven și i-au transportat de urgența pe unii dintre ei la spital, din cauza starii de epuizare in care se aflau, a anunțat biroul regional de…

Anchetatori din Statele Unite afirma ca barbatul care a impuscat mortal sase dintre colegii sai, la un magazin Walmart din statul Virginia, in aceasta saptamana, scrisese o nota in telefonul sau in care ii acuza pe colegi ca l-au barjocorit, informeaza Rador.

Anchetatorii Poliției Naționale a Ucrainei au documentat pana acum 2.863 (49 in ultimele 24 de ore) de crime de razboi comise de invadatorii rusi in timpul ocupației regiunii Harkov - transmite, luni, politia regionala, conform Rador.

Un cetatean american a decedat la Bagdag, a confirmat, joi, Departamentul de Stat al SUA, la o zi dupa ce Politia din Irak a comunicat ca un american a fost ucis in timpul unei tentative de rapire esuate, informeaza Reuters, citata de Rador.