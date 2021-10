Stiri pe aceeasi tema

- Azi-noapte, la ora 01.12, pe DN6, la ieșire din localitatea Cavaran, pe sensul de mers Caransebeș-Lugoj, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane. In timp ce un barbat de 45 de ani din Turnu Ruieni conducea un autoturism din direcția Lugoj catre Caransebeș, pe un sector de drum…

- Circulația rutiera pe Șoseaua de Centura a Capitalei se va desfașurare cu intreruperi in noaptea de sambata spre duminica in zona Pasajului Domnești pentru montarea principalelor grinzi metalice ale viitorului giratoriu suspendat, anunța Compania de Drumuri. „Duminica, 26.09.2021, in intervalul orar…

- CONSTANTIN DAICOVICIU – In urma cu doua ore, intr-un tragic accident petrecut pe DN6, in apropiere de Constantin Daicoviciu, patru persoane și-au pierdut viața. Coliziunea a avut loc intre un tir și un autoturism. Persoanele din autoturism au murit, 3 fiind gasite de pompierii caransebeșeni in mașina,…

- Patru persoane au murit in accidentul produs in județul Ialomița, miercuri dimineata. Alte doua victime sunt ranite și preluate de elicopter. Conform Poliției, accidentul s-a produs pe DN 2, intre localita...

- Accidentul deosebit de grav in care trei oameni și-au pierdut viața, a avut loc in jurul orei pranzului, in dreptul localitații Albina, din Timiș. 4 masini si un camion s-au izbit violent, bucați din autovehicule fiind auncate la zeci d emetri distanța. Șapte oameni au suferit rani, din pacate pentru…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN2 Bacau-Adjud, la ieșire din localitatea Racaciuni, județul Bacau, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un microbuz in care se aflau 15 persoane. IGSU a comunicat ca șapte persoane…

- In total, 23 de oameni au fost gasiti intre daramaturi, dintre care sase au supravietuit. Guvernul provinciei Jiangsu, in care se afla Suzhou, a anuntat o ancheta in vederea stabilirii cauzelor surparii. Aflati amanunte de pe news.ro.