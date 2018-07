Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost ucisa cu sange rece in Spania chiar de fostul sau partener, un barbat cu care avea doua fetițe. Pe 15 iulie Cristina ar fi implinit 25 de ani. Criminalul are 33 de ani si este tot roman.

- O tanara in varsta de 25 de ani a fost ranita, miercuri seara, dupa ce tavanul unui magazin din incinta unui mall din Constanța s-a prabușit, victima suferind un traumatism la un picior. (Reduceri mari la jocuri PC) Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanța din Constanța, cadrele medicale…

- O femeie in varsta de 47 de ani, din orasul Murfatlar, a fost ucisa duminica noaptea de sotul sau, in locuinta conjugala, cu mai multe lovituri de cutit aplicate in zona gatului, informeaza un comunicat de...

- O femeie de 65 de ani a fost grav ranita dupa ce un copac a cazut peste o casa si peste o masina in localitatea brasoveana Sambata de Jos, transmite Agerpres.ro. In momentul accidentului, femeia se afla pe strada impreuna cu sotul ei si doi nepoti. 39; 39;Sunt evaluate de catre personalul medical patru…

- Caz tragic in satul Copceac din sudul tarii. O fetita de 4 ani a murit dupa ce a fost lovita de un fulger.Potrivit gagauzinfo.md, copila ar fi cules capsuni in timpul furtunii. Imediat dupa incident, minora a fost transportata la spitalul raional Taraclia.

- Tragedie in Magurele. O femeie, mama a unei fetite de doar patru ani a fost ucisa in propria locuinta. Autorul oribilei crime este chiar tata micutei si sotul femeii, care dupa ce a realizat de grozavie a comis a incercat sa se sinucida, anunta Antena 3.Din fericire, la momentul crimei micuta…

- In urma cu puțin timp a avut loc o adevarata tragedie in Sarasau, soldata cu o persoana decedata și alte doua minore ranite. Din primele informații am aflat ca locul accidentului a fost pe Dealul Padurii din Sarasau, unde remorca și tractorul s-ar fi rasturnat, astfel o femeie respectiv doua copile…

- Din primele informatii, victima a fost ucisa de catre concubinul sau in varsta de 79 de ani, dupa ce acesta i-ar fi aplicat o lovitura de cutit. Evenimentul a fost sesizat prin 112 de catre un politist informat la randul sau de un localnic. "A fost un apel la 112 prin care s-a semnalat…