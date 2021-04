Tragedie provocata de un cablu electric, desprins de la un vas-cargo?: S-a stabilit cine va instrumenta dosarul celor doi scafandri morti la Eforie

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au deschis un dosar penal si fac cercetari in rem ndash; in legatura cu fapta ndash; de ucidere din culpa in cazul celor doi scafandri care au murit ieri la Eforie Nord. Surse apropiate anchetatorilor au declarat, pentru ZIUA de Constanta,…

- Scafandri se aflau la aproximativ 500 metri in larg. Surse apropiate anchetei au declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca cei doi scafandri ar fi angajati ai firmei care se ocupa de monitorizarea biodiversitatii in cadrul proiectului Reducerea Eroziunii Costiere, Faza II, 2014 2020. Salvatorii din cadrul…

- Recent, Judecatoria Constanta a decis condamnarea inculpatului la inchisoare cu executare. Dosarul se afla in prezent pe rolul Curtii de Apel Constanta. Tanarul, de 28 de ani, din Fetesti, judetul Ialomita, domiciliat in orasul Navodari, judetul Constanta, cel care a spart sediul PNL Constanta, in anul…

- Incendiul s-a produs joi, la o uzina dintr-o suburbie aflata in estul capitalei Egiptului. Cladirea are patru etaje si se afla in zona industriala Obour din provincia Qaliubia. Pentru stingerea incendiului au fost trimise 15 autospeciale ale pompierilor. Aceștia au reusit sa impiedice raspandirea lui…

- Florin Barbascu, tatal vitreg al gimnastei Catalina Ponor, este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, pentru ultraj, in cauza victimele ar fi doi agenti ai Politiei Locale din Constanta. Florin Barbascu ar fi intrat cu masina pe o strada cu accesul interzis, cu exceptia…

- Doi reclamanti au dat in judecata pe primarul municipiului Constanta si mai multe persoane, printre care Antonella Marinescu fost deputat PSD de Constanta si fost consul al Romaniei in Toronto Conflictul juridic vizeaza un litigiu pe Legea 10 2001 Cauza a fost judecata de Judecatoria Constanta iar magistratii…

- UPDATE – Cauza probabila de producere a incendiului de la Hotel Restaurant La Castel a fost un cablu electric defect, neizolat corespunzator sau cu izolatia deteriorata in urma unei actiuni mecanice ori fizice, arata datele preliminare ale pompierilor ieșeni. Amintim ca, in data de 19.01.2021, ora…