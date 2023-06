Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul autocarului care s-a rasturnat provocand cel mai grav accident din Australia din ultimii 30 de ani conducea cu viteza mult prea mare in condiții de ceața, a comunicat poliția, scrie BBC.

- Un eveniment frumos s-a transformat intr-o tragedie pentru mai multe persoane care și-au pierdut viața sau au fost ranite in urma unui grav accident de mașina. Intamplarea teribila a avut loc azi-noapte, la intoarcerea unui autobuz care transporta mai mulți nuntași. Care sunt ultimele informații despre…

- O petrecere de nunta a fost urmata de o tragedie, din cauza unui accident. S-a intamplat in Australia. Cel putin zece oameni au murit si alți peste 20 au ajuns la spital, potrivit bbc.com. Totul, in urma accidentului in care a fost implicat un autobuz cu nuntasi, drama ce a avut loc intr-o zona viticola…

- Cel putin 120 de persoane si-au pierdut viata si mai mult de 800 au fost ranite, dupa ce doua trenuri au intrat in coliziune in estul Indiei, informeaza Rador."Zece-cincisprezece oameni au cazut peste mine cand s-a petrecut accidentul. Totul a a luat-o razna. Eram dedesubtul gramezii", a declarat…

- Tragedie fara margini in localitatea teleormaneana Vartoapele de Sus, dupa ce un incendiu mistuitor a cuprins dormitorul unei locuințe. Din pacate, pana la sosirea echipelor de intervenție, o femeie de 35 de ani și fetița acesteia, de doar 3 anișori, au murit. La ce detaliul trebuie sa fii atent pentru…

- Meciul Alianza - FAS, din El Salvador, a fost suspendat dupa ce fanii s-au calcat in picioare la intrarea in arena. Pana acum, s-au inregistrat 12 victime, alte 100 de persoane fiind ranite. O tragedie lovește fotbalul. In El Salvador, fanii s-au calcat in picioare la un meci din returul „sferturilor”…

- Tragedie in urma unui incendiu izbucnit la bordul unei ambarcațiuni in care se aflau sute de persoane. Mai multe persoane și-au pierdut viața, dar sunt inca și oameni despre soarta carora nu se știe nimic, fiind disparuți. Cel puțin 12 oameni au murit și 230 au fost salvați dupa ce un incendiu a cuprins…

- Tragedie urmata de un miracol in județul Iași! Un barbat a sunat la numarul unic de urgența 112 pentru a anuța ca soției sale i s-a facut rau, dar cand a ajuns ambulanța l-a gasit pe acesta mort. In schimb, soția sa a fost salvata! Potrivit medicilor, cei doi soți s-au intoxicat cu gazele emanate de…