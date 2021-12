Stiri pe aceeasi tema

- Politistii vranceni au confiscat in ultimele trei zile material lemnos in valoare de aproape 240.000 lei in urma unor actiuni pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „In perioada 10-12 noiembrie, politistii Biroului de Combatere…

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut de politistii vranceni dupa ce a furat un autoturism lasat nesupravegheat de proprietar pe care l-a condus baut si fara permis, a informat, joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "La data de 10 noiembrie, in jurul orei 18,30, politistii au…

- O femeie in varsta de 60 de ani, cadru didactic la o unitate de invatamant din municipiul Campulung Muscel, a murit, luni, dupa ce i s-a facut rau la scoala. ″In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati, prin SNUAU 112, despre faptul ca o femeie de 60…

- Trei autoturisme au intrat, sambata, in coliziune pe DN 13, in zona localitatii Gaiesti din județul Mureș. In urma impactului, unul dintre șoferi a murit, iar altul a fost transportat la spital, informeaza Agerpres . Accidentul rutier s-a produs sambata, in jurul orei 16.40, pe DN13 E60, in exteriorul…

- O femeie de 53 de ani a decedat, joi dimineata, in urma unui accident rutier produs pe Soseaua Vrancei, in care au fost implicate doua autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Politistii rutieri au intervenit, joi dimineata, pe Soseaua Vrancei, in zona unei…

- Doi pui de urs au fost loviti mortal, marti dimineata, pe DN2D, intre localitatile Bolotesti si Vidra, de doua autovehicule, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „Marti dimineata, la ora 4,20, Politistii Sectiei 9 Politie Rurala Odobesti au fost sesizati prin apel la 112 de catre…

- Un biciclist a fost accidentat mortal, marti seara, pe DJ 205M, la Brosteni, de soferul unei autoutilitare care a parasit locul accidentului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "In jurul orei 21,00, dispeceratul IPJ Vrancea a fost sesizat prin apel…