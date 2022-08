Stiri pe aceeasi tema

- Momente inedite surprinse pe Valea Oltului, prinși in traficul infernal, mai mulți nuntași au coborat din mașini și au incins o hora, in frunte cu mirii. De la inceputul verii, din cauza lucrarilor de pe drumul național dintre Sibiu și Valcea se formeaza blocaje care se intind pe zeci de kilometri,…

- Mama, tatal și copilațul lor de doar 1 an și 3 luni au murit, luni dimineața, pe Drumul Național 7-Valea Oltului, pe raza localitații Lazaret, in urma unui grav accident de circulație. IPJ Sibiu precizeaza ca “din primele cercetari efectuate reiese ca soferul unui autoturism condus spre Valcea, din…

- Atac asupra Harkovului, soldat cu cel putin 2 morti si 23 raniti, inclusiv un copil, anunta guvernatorul regional. Cel putin doua persoane au fost ucise si alte 23 au fost ranite, printre care si un copil, intr-un atac asupra Harkovului, a declarat seful administratiei militare regionale Oleg Siniehubov,…

- Un grav accident rutier s-a produs, marți dupa-amiaza, pe DN 18, in județul Maramureș. Din primele date, șoferul unui autocar a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat cu autocarul in gardul unei case. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN…

- Un copil de un an si sapte luni din Vaslui a fost scos de pompieri din masina incuiata, acolo unde fusese lasat de mama sa, in soare, la o temperatura resimtita de 39 de grade. Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de stingere (echipata cu modul pentru deblocare/descarcerare)…

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si alte 86 au fost ranite miercuri in Iran, dupa ce un tren care transporta 348 de pasageri a deraiat in apropiere de Tabas, in urma impactului cu un excavator, relateaza AFP. „Saptesprezece persoane au murit si alte 86 au fost ranite, dintre care 37 au fost…