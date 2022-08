Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in aceasta seara, in apropierea Aerodromului Cioca, la marginea Timișoarei. Echipajele de urgența au fost solicitate, in jurul orei 19:00, dupa ce o persoana s-a electrocutat. „La fața locului s-au deplasat trei pompieri cu o autospeciala de prima intervenție și comanda din cadrul Detașamentului…

- Tragedie in stațiunea Eforie Nord, unde unii dintre turiști au ignorat steagul roșu și s-au aventurat in mare. Un tanar in varsta de 28 de ani nu s-a mai putut Post-ul Un salvamar targoviștean a murit incercand sa salveze viața unui tanar care a ignorat steagul roșu apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Un tanar de 29 de ani, din Orhei a fost electrocutat, dupa ce ar fi incercat sa instaleze un cablu cu un bec. Totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 21:27. Acesta a murit pana la venirea medicilor.

- Un motociclist de 18 ani a murit in aceasta seara intr un grav accident rutier in Curtea de Arges. Potrivit IPJ Arges, din verificarile preliminare, efectuate de politistii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Arges s a stabilit ca, un tanar de 19 ani, din Nucsoara, care conducea un autoturism, pe raza…

- Un autoturism si un tractor s-au ciocnit frontal, luni seara, in judetul Timis, intre localitatile Bethausen si Cladova. Evenimentul s-a soldat cu decesul unui tanar si ranirea altor doua persoane.

- In ziua in care s-a anuntat ca 35 de persoane au murit inecate in luna iunie in toata tara, din pacate, numarul celor decedati in acest fel s-a marit! In cursul acestei seri, 4 iulie, in jurul orei 20:50, polițiștii Municipiul Lugoj au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in raul ...…

- Locuitorii unui bloc din Pitești sunt in aceste momente in stare de șoc, asta dupa ce liniștea unei zile de weekend a fost tulburata de un incident cu adevarat teribil. Un tanar de doar 25 de ani a cazut in interiorul scarilor de bloc, astfel ca impactul fatal a dus la deces, incercarile medicilor fiind…

- Un barbat de 39 de ani si o femeie de 34 de ani au murit inecati dupa ce au intrat in raul Timis sa se racoreasca. Dupa aproximativ doua ore de cautari, cei doi au fost gasiti inecati.