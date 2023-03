Tragedie pe un drum national! Un tanar de doar 22 de ani si-a pierdut viata in urma unui accident rutier (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele de intervenție au fost solicitate noaptea trecuta sa acorde asistența la un accident rutier ce a avut loc in localitatea bistrițeana Sarațel, unde un autoturism a ieșit in decor. ”In jurul orei 01.20, pompierii militari cu echipaje SMURD și descarcerare au intervenit la un accident rutier…

- Un accident extrem de grav de circulație, soldat cu decesul unei persoane, a avut loc azi-noapte pe o strada din Cluj. Potrivit IPJ Cluj, la data de 17 februarie, in jurul orei 01.40, un conducator auto in varsta de 28 de ani, din municipiul Sighișoara, care se deplasa cu un autoturism pe strada Constantin…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de sambata, 4 Februarie 2023, pe strada Atelierelor din localitatea Moinesti.Potrivit IPJ Bacau, o femeie de 44 de ani, din comuna Poduri, in timp ce conducea un autoturism pe strada Atelierelor din Moinesti a intrat in coliziune cu un autoturism condus…

- ACCIDENT rutier GRAV la Sebeș: Un tanar de 19 ani se afla intre viața și moarte, in stop cardio respirator Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de duminica, 15 ianuarie, in jurul orei 19.30 in municipiul Sebeș. Secția de pompieri Sebes intervine cu un modul de descarcerare și o autospeciala…

- Tragedie pe un drum national O femeie si a pierdut viata in urma unui accident rutier, pe DN 6, in localitatea Racarii de Sus, informeaza IPJ Dolj.Oficial de la IPJ DoljIn dimineata zilei de 12 ianuarie a.c., politistii Politiei Orasului Filiasi au fost sesizati cu privire la producerea unui accident…

- In Senegal este doliu național timp de 3 zile dupa doua autocare s-au ciocnit frontal pe o autostrada care traverseaza țara de la est la vest, iar 38 de oameni și-au pierdut viața și aproape 80 au fost raniți.

- Tragedie in miez de noapte. In aceasta noapte, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca in fața unui imobil situat pe strada Gheorghe Lazar din oras, s-ar afla o persoana cazuta la pamant, in stare de inconștiența, posibil de la etajul 10 al blocului…