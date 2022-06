Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Tractoristul implicat in accidentul in care o femeie a murit era baut iunie 8, 2022 08:31 Marți seara, orele 22:10, polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca pe DN52, intre localitatile Furculești și Crangu, județul Teleorman, a avut loc un accident rutier. La fața…

- O femeie din București a murit și un barbat a fost grav ranit intr-un accident provocat de un tractorist baut, pe o șosea din județul Teleorman. Mașina acestora a lovit un tractor plin cu baloți, fara nicio lumina. Se pare ca familia din București mergea la o inmormantare. Accidentul a avut loc marți…

- Tragedie pentru o familie care se deplasa cu autoturismul pe DN52, in judetul Teleorman. Inconstienta unui tractorist beat, care circula cu utilajul nesemnalizat, a dus la producerea unui accident rutier, marti seara, intre localitatile Alexandria si Furculesti. O familie, doi soti si fiul lor, a fost…

- O femeie in varsta de 50 de ani din judetul Valcea a murit, duminica seara, dupa ce a fost intepata de un bondar.Aceasta a a intrat in soc anafilactic. Din pacate, medicii care au intervenit nu au reusit sa o salveze. Tragedia s a produsin timp ce servea masa impreuna cu familia, in holul locuintei.…

- O femeie de 33 de ani si doi copii de 3 ani, respectiv 6 ani au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Timisoara. Potrivit ISU Timis, in urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112 din data de 03.05.2022, ora 09:46, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru acordarea primului ajutor la 3 victime inconstiente.La…

- Un grav accident de circulație s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe autostrada A1, la kilometrul 426, in apropierea localitații Margina. In accident au fost implicate 6 autovehicule, printre care doua microbuze. In urma coliziunii in lanț, 3 persoane au murit – un barbat, o femeie…

- O femeie și-a pierdut viața, marti, intr-un incendiu izbucnit intr-o casa din localitatea Laslea. In urma unui apel venit pe numarul de urgența 112, care anunța izbucnirea unui incendiu in localitatea Laslea, pompierii militari și membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Laslea au intervenit…

- Accident tragic, marți seara, la Timișoara. O femeie, in varsta de 72 de ani, a condus un autoturism pe strada Divizia 9 Cavalerie, dinspre strada Aristide Demetriade, iar la intersecția cu strada Ion Roata a intrat in coliziune cu scoarul desparțitor al celor 4 benzi de deplasare și s-a rasturnat.…