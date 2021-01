Stiri pe aceeasi tema

- O copila in varsta de 10 ani din Palermo, Italia, a murit miercuri prin asfixie in timp ce participa la o provocare numita ”jocul cu esarfa” de pe reteaua sociala TikTok, relateaza vineri AFP, citata de Agerpres . In acest sens, procurorii italieni au deschis o ancheta pentru ”incitare la sinucidere”.…

- Durere fara margini intr-o familie din Ialoveni. Ruxanda Petco, fetita de doar 9 luni nascuta cu ciroza a ficatului, s-a stins din viata. Tragedia s-a intamplat pana la operatia de transplant, la care micuta a fost transportata acum o saptamana in Italia.

- Acesta este pacientul cu varsta cea mai mica din tara care a cazut rapus de SARS-COV-2.Fetitia a fost testata pozitiv la scurt timp dupa internarea la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost adusa de catre mama ei pentru alte probleme de sanatate.Dupa cum au declarat medicii de la Spitalul sucevean,…

- Accident teribil in București! Un copil in varsta de doar 11 ani a murit dupa ce doua mașini l-au lovit din plin, ajungand apoi, sub roțile unui TIR! Medicii au incercat sa-l resusciteze, insa, in zadar! Era prea tarziu pentru baiatul care doar voia sa traverseze trecerea de pietoni.

- „La data de 9 decembrie, ora 21.15, pe strada Independenței, din Șimleu Silvaniei, un șimleuan de 20 de ani, in timp ce conducea autoturismul pe direcția Pusta-Șimleu Silvaniei a acroșat o fetița de 6 ani, din Șimleu Silvaniei, care s-ar fi angajat in traversarea strazii fara sa se asigure”, a transmis…

- Tragedie la Timișoara, unde o gravida in șase luni a murit. Femeia era infectata cu coronavirus și a fost transferata in capitala Banatului din Drobeta Turnu Severin. Apropiații femeii au organizat inclusiv o campanie de donare de sange in speranța ca o pot salva. Cu toate acestea, medicii…

- "A facut febra, facea febra 4 zile din 7. A intrat in convulsie, apoi a iesit. Episodul s-a repetat, iar cand a iesit din criza ramasese cu gurita inclestata. Am sunat medicul care vine acasa. Acesta mi-a spus sa ma linistesc ca o sa fie bine. Am mers la 10:30 eram la UPU. A incercat sa o stabilizeze,…