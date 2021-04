Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 11 ani, din Galați, a murit dupa ce o placa din gardul de beton al unei baze sportive i-a cazut in cap.Copilul a fost transportat de urgența la spital, dar nu a putut fi salvat. Tragedia s-a petrecut pe terenul sintetic al Bazei Sportive Dunarea din Galați.La baza sportiva din Galați avea…

- Tragedie imensa. Un copil de patru ani s-a inecat cu o bucata de crenvurșt și a murit ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un copil de patru ani a murit dupa ce s-a inecat cu o bucata de crenvust. Tragedia…

- Un accident cumplit a avut loc in Capitala, la doar cateva ore dupa tragedia din sectorul doi, potrivit Realitatea PLUS. Un șofer neatent a lovit un copil de doar șapte ani, care traversa strada, pe Calea Vacaresti. Micuțul nu a mai putut fi salvat, in ciuda efortului depus de medicii ajunși la fața…

- Tragedie in raionul Cimislia. Un copil de doar sapte ani a murit, iar altul de 10 ani se afla in Sectia Reanimare, dupa ce s-au intoxicat cu gaz in timp ce faceau baie.Oamenii legii au fost alertati in seara zilei de ieri.

- Un barbat de 39 de ani a murit, sambata, in localitatea damboviteana Rascaieti, dupa ce zidul unei case a cazut peste el, informeaza IPJ Dambovita.Barbatul efectua lucrari de demolare a unui imobil din Rascaieti si a fost surprins de caderea unui zid.S-au efectuat manevre de resuscitare la fata locului,…