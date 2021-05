Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie imensa. Doi tineri au murit pe loc intr-un accident cumplit. Un al treilea barbat a fost ranit grav ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Doi tineri au murit pe loc dupa ce masina in care se aflau…

- Accident teribil! Mai mulți jandarmi raniți, unul este in coma. Imagini cutremuratoare! ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Accident grav de circulație, in jurul orei 17.00, in satul Covaci, la cațiva…

- Tragedie rutiera. Doi morti si trei raniti, intervin sase ambulante.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un accident rutier in urma caruia doua persoane au decedat s-a produs, duminica, in localitatea…

- Tragedie pe sosea! Doi tineri au murit intr-o masina tractata care s-a ciocnit cu un TIR.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Pe raza localitatii Lunguletu (Dambovita) o masina tractata de un alt…

- Accident mortal in Vișeu de Sus. Un barbat de 66 de ani din oraș a murit in urma impactului Azi, 14 martie, ora 09.10, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca s-a produs un accident rutier pe raza orașului. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți…

- Tragedie imensa. Un copil de patru ani s-a inecat cu o bucata de crenvurșt și a murit ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un copil de patru ani a murit dupa ce s-a inecat cu o bucata de crenvust. Tragedia…

- Accident infiorator! Doua fetite au MURIT dupa au fost strivite de o masina pe trotuar. foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 O fetita de sase ani a murit, dupa ce a fost grav ranita intr-un accident…

- Fals polițist, care oprea șoferii in trafic fara drept a fost arestat de oamenii legii ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un tanar din Arad, in varsta de 22 de ani, imbracat in uniforma de polițist și…