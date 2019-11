Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de proportii in tinutul Krasnoiarsk din Rusia. 12 oameni au murit, 19 au fost raniti, iar 13 au fost dati disparuti dupa ce barajul unui bazin acvatic din preajma unor mine de aur a cedat.Victimele se aflau in doua blocuri de locuinte care au fost distruse de puhoaie.

- Andrei Coti, elevul in varsta de 13 ani care a cazut printre balustradele scolii in urma cu o saptamana, a murit. Copilul din Nasaud a stat o saptamana la Secția de Terapie Intensiva a Clinicii de Neurochirurgie din Cluj-Napoca.

- Patru persoane au murit, alte patru au fost ranite intr-un accident care a avut loc duminica, in zona localitatii Baltati din Iasi. Potrivit Politiei, accidentul s-a produs din cauza unui sofer care a intors masina neregulamentar. Accidentul s-a prous pe DE 583, in zona localitatii Baltati. Oferta de…

- Un accident extrem de grav a avut loc duminica dupa amiaza pe un drum din Iași. Patru oameni au murit, din cauza unei manevre greșite a unui șofer. Acesta a vrut sa intoarca, dar nu s-a asigurat.

- Tragedie pe sosea. Coliziune frontala intre un autoturism si un autotren. O persoana a murit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22C, intre localitatile Satu Nou si Mircea Voda, judetul Constanta, a avut loc o coliziune frontala intre un autoturism si…

- Este ancheta în Franța, dupa ce doua mii de oameni au murit din cauza unui medicament pentru diabet, Mediator, folosit însa si pentru slabit. Medicamentul este fabricat de compania farmaceutica Servier.

- O fetița in varsta de 9 ani a murit marti dimineața intr-un grav accident rutier care a avut loc pe drumul dintre Botosani si Iași, in apropiere de manastirea Zosin. Un autoturism Skoda Octavia, condus de o femeie in varsta de 47 de ani, a patruns pe contrasens și s-a izbit violent de un camion [...]

- Tragedie pe malul Marii Negre. Opt oameni au murit, iar alti 10 au fost raniti intr-un incendiu izbucnit intr-un hotel din portul Odessa. Focul a izbucnit la scurt timp dupa miezul nopții de vineri spre sambata, cand cei mai multi turisti dormeau.