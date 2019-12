Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs in județul Vrancea. Potrivit primelor cercetari ale polițiștilor, un șofer ar fi intrat pe contrasens, pe DN 23A, in condiții de ceața densa, și a fost lovit de o mașina condusa de un tanar de 28 de ani.Potrivit…

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade, produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana, a dus la moartea a cel puțin 14 persoane și ranirea a 600, conform informațiilor transmise de autoritațile locale. Mai multe cladiri din regiunea afectata s-au prabușit. Autoritațile de la Tirana fac apel…

- Accidentul a avut loc sambata dimineața in comuna Balaciu, județul Ialomița, intre un microbuz și un tir. Șoferul tirului și alte opt persoane din microbuz au murit. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție, la locul accidentului fiind mobilizați zeci de pompieri, paramedici SMURD și mai multe…

- Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite ieri intr-un parc de distracții din Mexic, dupa ce ultimul vagon al unui roller coaster s-a desprins de tren și a sarit de pe șine, relateaza CBS News. Incidentul s-a produs in parcul de distractii La Feria Chapultepec situat in capitala Mexicului,…

- Potrivit IPJ Vrancea, accidentul s-a produs pe DN2 E85, in afara localitatii Slobozia Bradului spre Ramnicu Sarat. „Soferul unui autocamion care circula pe DN2 E85, dinspre Focsani catre Buzau, in afara localitatii Slobozia Bradului, la km 152, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a franat, moment…

