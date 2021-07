Stiri pe aceeasi tema

- Sapte oameni si-au pierdut viata, duminica, dupa ce un microbuz, in care se aflau 15 persoane, s-a izbit frontal de un autoturism, in județul Bacau. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca accidentul a avut loc pe DN2 Bacau-Adjud, la ieșire din localitatea Racaciuni, județul Bacau. In accident…

- 15 persoane au fost implicate duminica dimineața intr-un grav accident auto pe DN2 Bacau-Adjud. Cel puțin șapte persoane, dintre care doi minori, au decedat dupa ce un microbuz și un autobuz s-au ciocnit. Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe DN2 Bacau-Adjud,…

- Doua persoane au murit in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz cu copii si un autoturism. Mai multii copii au fost raniti și transportați la spital, relateaza News.ro.„Pe DN 71 Targoviste-Sinaia, in apropierea localitatii Aninoasa, judetul Dambovita, a avut loc o coliziune intre…