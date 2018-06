Stiri pe aceeasi tema

- REGIONAL. Patru persoane și-au pierdut viața și trei sunt grav ranite in urma unui accident produs pe Autostrada A1, intre Deva și Oraștie. Din primele cercetari se pare ca impactul s-a produs dupa ce un sofer a gresit intrarea pe A1, spre Alba, si a patruns pe contrasens. „Persoana ranita grav,…

- Un accident de circulatie s-a produs sambata seara, in jurul orei 22:30, pe drumul judetean 100C, de pe raza comunei prahovene Fulga. Potrivit ISU Prahova, un autoturism a intrat in plin intr-o caruta, iar in urma impactului, carutasul a suferit rani grave, nemaiputand fi salvat de medici. Victima avea…

- La Patrauti, s-a produs un carambol violent intre trei masini in urma caruia o batrana de 82 de ani a decedat, in timp ce la Ilisesti o femeie a intrat cu autoturismul intr-un autocar. Patru persoane au fost ranite usor, printre acestea aflandu-se si doi copii.

- Potrivit ISU Timis, un microbuz de transport persoane s-a ciocnit, in localitatea Varias din judetul Timis, cu o masina. In urma impactului, soferul masinii a murit, iar sase persoane din microbuz au fost ranite si transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Mai multe autospeciale,…

- Un cumplit accident de circulație a avut loc marți seara, intre localitațile Corpadea și Apahida din județul Cluj. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, Traian Morar, accidentul s-a soldat cu șase victime: “Sunt implicate doua autovehicule, cu șase raniți, dintre…

- Un cumplit accident de circulație a avut loc marți seara, intre localitațile Corpadea și Apahida din județul Cluj. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, Traian Morar, accidentul s-a soldat cu șase victime: “Sunt implicate doua autovehicule, cu șase raniți, dintre…

- Circulatia rutiera s-a reluat in conditii normale pe ambele sensuri, marti seara, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, dupa ce a fost blocata in urma unui accident in care o persoana a murit si alte doua...

- Un accident deosebit de grav avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN 58 B, care leaga Resita de Timisoara, mai precis pe raza localitatii carasene Ghertenis. O persoana a murit, iar alte trei sunt grav ranite. Doua autovehicule, intre care un taxi, s-au lovit frontal, intr-unul din virajele Drumului Național…