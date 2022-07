Stiri pe aceeasi tema

- Un teribil accident de circulație a avut loc, luni seara, in jurul orei 22, pe DJ 609, intre localitațile Bethausen și Cladova. Conform polițiștilor, un tractor, condus de un tanar in varsta de 16 ani, care se indrepta spre localitatea Cladova, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune…

- Un polițist moldovean a murit intr-un grav accident rutier produs in Germania. Este vorba despre o mama a trei copii, care activa in cadrul BPDS „Fulger”, subofițer superior al Detașamentului nr.1 intervenție acțiuni speciale.Poliția a transmis un mesaj de condoleanțe.

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 58B, la ieșire din localitatea Gherteniș spre Maureni, in județul Caraș-Severin. „In timp ce un barbat de 38 de ani, din județul Timiș, conducea un autoturism din direcția Reșița – Timișoara, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, ar…

- ACCIDENT GRAV pe autostrada A1 Deva-Nadlac. Un barbat a murit dupa impact intre un autoturism și un TIR Un barbat și-a pierdut viața, duminica, intr-un accident rutier petrecut pe autostrada A1 Deva-Nadlac. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și un TIR. Centrul InfoTrafic din Inspectoratul…

- Un accident rutier a avut loc in localitatea vasluiana Gura Vaii, comuna Stanilesti. In evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitara si un autoturism. Nicio persoana nu a fost ranita, dar 28 de ovine dintre cele 120 de animale transportate in autoutilitara au murit.

- Un sofer de 73 de ani si-a pierdut viata, vineri, pe Drumul National 72, intre Targoviste si Gaesti, in judetul Dambovita. Cativa martori le-au spus politistilor ca omul ar fi circulat in zig-zag, iar intr-o panta a patruns pe sensul opus si s-a izbit frontal cu un camion. La volanul camionului se afla…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Bucuresti a decedat, iar un altul de 35 de ani, din Darasti-Ilfov, a fost ranit in urma unui accident produs joi pe DC 107, in comuna Calugareni. „Astazi, pe DC 107, in afara localitatii Hulubesti, comuna Calugareni, judetul Giurgiu, a avut loc un eveniment rutier,…

- Un barbat a murit, iar trei persoane, intre care doi copii, au fost raniți, miercuri, pe DN 21A, in zona Tandarei-Baraganu, dupa ce o mașina a parasit drumul aparent fara motiv. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…