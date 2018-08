Stiri pe aceeasi tema

- La locul interventiei s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare si patru subofiteri din cadrul Statiei de pompieri Sannicolau Mare si Lenauheim, doua ambulante SAJ si un echipaj de politie. „ISU Timis intervine la un accident rutier in localitatea Lenauheim. In accident este implicat un…

- Doi barbați și-au pierdut viața, duminica la pranz, intr-un accident produs la Lenauheim. In mașina se mai afla și un copil de 12 ani, care a fost dus la spital inconștient si cu multiple traumatisme. Șoferul nu avea permis și este tatal minorului grav ranit. The post Tragedie la Lenauheim: doi morți…

- Imagini cutremuratoare-Tragedie pe sosea. Trei persoane au murit intr-un accident cumplit.foto Trei persoane au murit dupa ce un sofer a patruns pe contrasens si s-a izbit frontal de o autoutilitara, la ieșire din Belinț, judetul Timis. La ieșire din Belint spre Lugoj, un autoturism Dacia Logan condus…

- Cinci adulți (patru barbați și o femeie) și un copil in varsta de opt ani au fost victimele unui tragic accident rutier care a avut loc pe DN 59, intre localitațile Uivar și Pustiniș. The post Cinci persoane decedate și un copil ranit, in urma unui accident petrecut in Timiș appeared first on Renasterea…

- Patru oameni au murit pe loc, iar un al cincilea la spital, in timp ce un copil de opt ani a fost ranit in urma unui accident rutier care a avut loc in noaptea de luni spre marti in judetul Timis. Potrivit politistilor, accidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti in satul Pustinis, comuna…

- A doua zi de Rusalii s-a incheiat cu o tragedie, pe șoseaua dintre Uivar și Pustiniș. Un șofer care apasase prea repede accelerația a ratat o curba, mașina a derapat, s-a lovit de calea ferata și apoi s-a rostogolit. Patru oameni au murit pe loc.

- Patru oameni au murit pe loc, iar al cincilea, la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc in noaptea de luni spre marți, in județul Timiș. De asemenea, un copil de opt ani a fost ranit.

- Sapte copii si un adult au fost transportati la spital, miercuri, in urma unui accident produs pe un drum din judetul Timis intre un microbuz in care erau 17 elevi si doi profesori, si o masina, transmite corespondentul MEDIAFAX.