- O nenorocire a avut loc, in urma cu cateva ore, in apropierea Bucureștiului, acolo unde doua autoturisme s-au ciocnit violent, rezultand 5 victime, dintre care, 4 persoane moarte și una in stare critica. Dupa tragedie, mai multe echipaje medicale și de pompieri au intervenit la locul tragediei, insa…

- Un accident grav a avut loc, joi seara, de DN4. In urma impactului, doi adulti si doi copii au murit. Accidentul a avut loc la intrarea din localitatea Frumusani, judetul Calarasi, pe DN4, intersectie cu strada Postavari.

- Sambata, polițiști de la Poliția Municipiului Reșița au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca la intrare in cartierul Calnic, din direcția Bocșa-Reșița, s-a produs un accident rutier. Din primele verificari, s-a stabilit ca, in timp ce conducea un motociclu in direcția Reșița, intr-o curba periculoasa…

- Tragedie cumplita pentru o familie din comuna Calarași, județul Cluj, care se afla la munca in Anglia. Fetița lor de 13 ani a murit subit, in urma unui stop cardio-respirator, iar acum au nevoie de bani pentru a-i repatria trupul neinsuflețit, pentru a fi inmormantat acasa. „S-au dus la cumparaturi,…

- Un accident grav a avut loc ieri seara DN24 A, in județul Vaslui. Doi copii, de 2 și 5 ani, dar și un barbat, au murit in urma impactului, asta dupa ce un TIR a acroșat o caruța, iar șoferul aflat in spatele camionului nu a mai reușit sa franeze și a ajuns sub remorca acestuia.

- Un teribil accident de circulație a avut loc, luni seara, in jurul orei 22, pe DJ 609, intre localitațile Bethausen și Cladova. Conform polițiștilor, un tractor, condus de un tanar in varsta de 16 ani, care se indrepta spre localitatea Cladova, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune…

- Un polițist moldovean a murit intr-un grav accident rutier produs in Germania. Este vorba despre o mama a trei copii, care activa in cadrul BPDS „Fulger”, subofițer superior al Detașamentului nr.1 intervenție acțiuni speciale.Poliția a transmis un mesaj de condoleanțe.

Doua femei au murit și alte patru persoane au fost ranite, luni, in urma unui accident produs intre trei mașini, in satul Valea Mare, din județul Gorj, anunța mediafax.