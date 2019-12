Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Chitoiu, fost ministru al Finantelor si actual secretar general al ALDE, care a provocat accidentul din 26 decembrie, de pe DN7, in urma caruia doi oameni au murit, ar fi vorbit la telefon in momentul producerii tragediei. Aceasta este principala pista pe care merg anchetatorii in acest moment.

- Tragedie la un liceu pentru nevazatori din Targu Frumos. O fetita de 8 ani a murit dupa ce a cazut peste balustrada internatului in care se afla. A fost transportata la spital si a fost operata de urgenta, dar nu a supravietuit.

- Tragedie in regiunea Zabaikalie din Rusia. 19 oameni au murit, inclusiv soferul, iar 21 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe un pod pe un rau inghetat. Sapte dintre victime au fost transportate la spital cu elicopterul in stare critica.

- Caz șocant in Timișoara! Doi copii și mama unuia dintre ei au murit dupa o deratizare a blocului in care locuiau. Din pacate, alte trei persoane au ajuns la spital din cauza substanțelor neidentificate folosite la deratizare. O mama și doi copii din Timișoara au murit dupa deratizarea facuta in bloc…

- Tragedie in muzica romaneasca! Tanara cantareața Andreea Rodiana Fumu din Iași a murit la doar 18 ani. Suferea de o boala grava! Adolescenta suferea de cancer și, in ciuda eforturilor parinților de a-i salva viața, ea a pierdut lupta cu temuta boala. Mama și tatal acesteia au anunțat pe Facebook ca…

- Patru persoane au murit, alte patru au fost ranite intr-un accident care a avut loc duminica, in zona localitatii Baltati din Iasi. Potrivit Politiei, accidentul s-a produs din cauza unui sofer care a intors masina neregulamentar. Accidentul s-a prous pe DE 583, in zona localitatii Baltati. Oferta de…

- Doi sportivi, un barbat și o femeie, care participau, sambata, la Maratonul Piatra Craiului au murit dupa ce au cazut intr-o rapa. Femeia a murit pe loc. Barbatul a fost ranit grav, avand ambele picioare fracturate, dar mai tarziu a murit și el. ... Potrivit reprezentanților ISU Argeș, mai multe echipaje…

- Barbatul care a incercat sa o salveze pe femeia care a murit la maratonul din Munții Piatra Craiului a decedat. Acesta suferise fracturi la ambele picioare și a intrat in stop cardio-respirator in drum spre spital.O femeie care participa la maratonul montan Piatra Craiului a cazut sambata…