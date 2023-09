Stiri pe aceeasi tema

- Patru oameni au murit și cinci au fost raniți, in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Calimanești, județul Vrancea, dupa o explozie urmata de incendiu la magistrala de gaz din zona Autostrazii A7. Victimele erau angajați ai societații care execut

