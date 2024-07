Tragedie pe șantierul Autostrăzii Buzău – Ploiești. Bărbat căzut de pe un pod în construcție Accident mortal de munca pe șantierul Autostrazii Ploiești – Buzau, pe lotul 2 al tronsonului, la un pod aflat in construcție. Din primele date a reieșit ca barbatul, in varsta de 40 de ani, a cazut in gol de la o inalțime de 5 metri. In loc sa fie chemata ambulanța la fața locului, informațiile arata ca victima a ajuns cu ,,mijloace proprii” la Spitalul Județean de Urgența Buzau, așa cum precizeaza reprezentanții unitații medicale. Dupa investigații a reieșit ca barbatul avea traumatism craniocerebral acut inchis, cu hemoragie, dar ș traumatism de coloana cu fractura. Starea s-a deteriorat rapid,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

