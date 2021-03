Stiri pe aceeasi tema

- O persoana in varsta de 36 de ani a fost gasita, marti, pe partia Drumul Rosu din Poiana Brasov in stop cardio-respirator dupa o criza de epilepsie. Aceasta a decedat in pofida manevrelor de resuscitare efectuate de salvatori timp de mai bine de o ora, a anuntat Salvamont Brasov. „Echipa de prim raspuns…

- Un baiat in varsta de noua ani, elev la o scoala din Ploiesti, a intrat in stop cardio-respirator marti, in timp ce se afla la ore. Elevul a fost dus la spital, unde medicii au efectuat manevrele de resuscitare, insa in zadar. Baiețelul de noua ani a murit. Incidentul a avut loc la Scoala „Sfanta Vineri”,…

- Un barbat a intrat in stop cardio-respirator și a murit in zona Șaua Calugarului din Munții Bucegi, in ciuda salvamontiștilor din Sinaia de a-l salva. „Este o zi trista pentru ca un om al muntelui, pe care il știam, a murit in brațele noastre”, a transmis Salvamont. „La ora 11:03 am fost anunțați…

- Tragedie pe DN1, intre localitațile Avrig și Porumbacu de Jos. Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite in urma unui grav accident rutier. ”Pe DN1 Sibiu-Fagaras, la kilometrul 280+800 de metri, intre localitatile Avrig si Porumbacu de Jos, judetul Sibiu, a avut loc o coliziune frontala in…