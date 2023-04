Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane - un barbat si o femeie - au fost ranite, luni, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 6, la iesirea din localitatea Armenis, in judetul Caras-Severin. In accident au fost implicate un autoturism si un TIR. Femeia ranita a fost preluata de un elicopter SMURD.”Accident rutier…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de vineri, 17 Martie 2023, ora 18:00, pe E85, in localitatea Pufesti din judetul Vrancea.Din primele informatii, un grav accident rutier a avut loc pe E85 DN2 Adjud Focsani km 216 200m, in localitatea Pufesti unde a avut loc o coliziune intre doua TIR uri…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de 9 Martie 2023, ora 20:10, pe DN73 intre localitatile Tohanul Nou si Rasnov.Din primele informatii, un accident rutier a avut loc pe DN73, la km 114, intre localitatile Tohanul Nou si Rasnov, unde 3 autovehicule au fost implicate intr o coliziune.Potrivit…

- FOTO| TRAGEDIE pe o șosea din Olt: Patru persoane DECEDATE și trei raniți grav dupa un impact devastator FOTO| TRAGEDIE pe o șosea din Olt: Patru persoane DECEDATE și trei raniți grav dupa un impact devastator Un accident deosebit de grav a avut loc marti seara, pe Drumul European 574, in zona localitatii…

- Un accident teribil a avut loc in județul Vaslui. In urma impactului dintre doua autovehicule, o persoana și-a pierdut viața și alte patru au fost ranite. La fața locului a fost solicitat elicopterul SMURD.

- Luni seara, dupa ora 18, la ieșire din Reșița spre Caransebeș, pe DN 58, km 35+900 m, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și vatamarea corporala a altor 3 persoane. Din primele cercetari s-a stabilit ca pe un sector de drum fara iluminat public stradal, un pieton in varsta…

- UPDATE - Din pacate, cele 3 persoane inconștiente au fost declarate decedate. Nu se cunoaște cate persoane erau exact in duba respectiva. Potrivit unor surse de la nivelul subunitații miniere, astfel de vehicule transporta zeci de muncitori. In tancheta s-ar fi aflat doua echipe de la Atelierul mecanic.Acestea…

- Un accident grav a avut loc, miercuri la amiaza, in localitatea Ișalnița zona Termo, județul Dolj. Un TIR s-a ciocnit de un microbuz de marfa. Cinci persoane au fost ranite, doua fiind incarcerate.