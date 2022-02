Tragedie pe o șosea din Tulcea: trei morți și trei răniți Trei persoane, intre care un copil, au murit, iar trei persoane, intre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea. Inspectoratul de Politie al Județului (IPJ) Tulcea a anuntat ca accidentul s-a produs dupa ce un tanar, in varsta de 20 de ani, din […] The post Tragedie pe o șosea din Tulcea: trei morți și trei raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, marti, intr-un accident rutier care s-a produs in Braila, fiind implicate trei autoturisme. Trei dintre victime sunt incarcerate, una fiind inconstienta. Traficul pe DN 2B este blocat. Potrivit primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Braila,…

- O persoana a murit, iar patru au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, duminica dupa-amiaza, pe DN 1, intre Bucuresti si Ploiesti. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Prahova, accidentul a avut loc in localitatea Potigrafu din judetul Prahova, unde doua autoturisme s-au…

- Patru tineri, intre care o femeie insarcinata, care intentionau sa ajunga la o cabana din comuna Dumitresti, judetul Vrancea, s-au ratacit, sambata seara, urmand indicatiile oferite de GPS. Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Vrancea a anuntat ca, in noaptea de sambata spre duminica, s-a intervenit…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata vineri in naufragiul unei ambarcatiuni cu migranti la bord in Marea Egee, la cateva ore dupa alt naufragiu care a facut 11 morti, a anuntat paza de coasta greaca, noteaza AFP, citata de Agerpres. Cele trei corpuri au fost recuperate si 57 de persoane au fost…

- Un copil de 13 ani a fost ranit, sambata seara, in localitatea Turcoaia, județul Tulcea, de un glonț tras de polițiști, care a ricoșat, in timpul urmaririi unui șofer fara permis. Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Tulcea a transmis ca un politist de la Serviciul Rutier a sesizat prin apel…

- Cinci romani au fost reținuți, fiind suspectați ca au furat 121 de televizoare dintr-un camion, in localitatea ungara Lenti, anunta Poliția ungara, citata de agenția MTI. 121 de televizoare au fost furate de cinci barbati romani, dintr-un camion parcat in localitatea Lenti. Faptuitorii au fost retinuti…

- UPDATE Potrivit primelor informații transmise de ISU Valcea, numarul victimelor exploziei de la Uzina Mecanica Babeni se ridica la patru morți (trei barbați și o femeie). Trei 3 persoane au fost ranite, sunt conștiente, au fost preluate de Serviciul de Ambulanța al Județului Valcea și transportate…

- Patru persoane au murit și peste 500 au fost ințepate, in sudul Egiptului, regiune afectata in ultimele zile de ploi abundente, fara precedent in ultimii 11 ani, si care au determinat o ivazie de scorpioni. „Sunt 11 ani de cand am inregistrat o asemenea cantitate de ploaie si acest lucru se datoreaza…