Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Accident GROAZNIC pe o șosea din Timiș: Soț, soție și fiul de 2 ani au murit. Celalalt copil este ranit grav FOTO| Accident GROAZNIC pe o șosea din Timiș: Soț, soție și fiul de 2 ani au murit. Celalalt copil este ranit grav Un accident extrem de grav a avut loc duminica seara, in jurul orei 19.30,…

- Trei persoane, printre care si un sugar, au decedat duminica dupa amiaza, iar alte doua sunt ranite, in urma unui grav accident rutier petrecut pe DC 212, intre localitatile Sacalaz si Sanmihaiu Roman din judetul Timis."ISU Timis a fost anuntat la ora 17:59, prin SNUAU 112, despre producerea unui accident…

- Un grav accident de circulație a avut loc, duminica, in jurul orei 18, pe DJ 591. Trei persoane au decedat. Potrivit IPJ Timiș, o femeie in varsta de 32 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, […] Articolul…

- Un grav accident de circulație a avut loc, duminica, in jurul orei 18, pe DJ 591. Trei persoane au decedat. Potrivit IPJ Timiș, o femeie in varsta de 32 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, ... The…

- Un grav accident de circulație a avut loc, duminica, in jurul orei 18, pe DJ 591. Trei persoane au decedat. Potrivit IPJ Timiș, o femeie in varsta de 32 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, […] Articolul…

- Pe DJ 591 A a avut loc un accident grav intre doua autovehicule.3 persoane au decedat. O femeie in varsta de 32 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman,iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, care se deplasa regulamentar din sensul opus de…

- Un barbat de 39 de ani, județul Cluj, a murit, luni seara, dupa un impact lateral intre o mașina și o camioneta, in comuna Baișoara. Un alt barbat a fost dus la spital, iar alte cinci persoane, intre care doi copii, au primit ingrijiri medicale.

- Traficul este restrictionat, joi, pe autostrada A1 Deva - Nadlac, in zona localitatii Topolovatu Mare, dupa ce un autoturism oprit pe banda de urgenta a fost acrosat de o autoutilitara, in accident fiind ranita o persoana. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…