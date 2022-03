Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit in accidentul produs duminica pe DN 56, in afara localitatii Radovan, dupa ce un sofer a iesit de pe sosea si a intrat intr-un pod, a anuntat IPJ Dolj. Politistii Serviciului Rutier Dolj care s-au deplasat la fata locului au stabilit ca in eveniment a fost implicat un singur autoturism,…

- Un autobuz care transporta aproximativ 50 de cetateni ucraineni a iesit de pe sosea in Italia si s-a rasturnat.Un om a murit si sunt mai multi raniti, au anuntat duminica pompierii italieni pe Twitter. Accidentul a avut loc pe autostrada A14, intre Forli si Cesena, pe coasta de nord-est, precizeaza…

- Trei persoane, intre care un copil, au murit, iar trei persoane, intre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea. Inspectoratul de Politie al Județului (IPJ) Tulcea a anuntat ca accidentul s-a produs dupa ce un tanar,…

- Accidentul a avut loc in stațiunea elvețiana Laax, din cantonul Grisunilor . Telecabina a atins mai mulți copaci inainte de a se lovi de un deal in timp ce avea 35 de persoane la bord. O persoana a fost ranita in urma incidentului, relateaza cotidianul elvețian Blick.Cele 35 de persoane s-au imbarcat…

- Doi barbați, unul de 28 de ani și celalalt de 32 de ani, au ajuns vineri seara la spital dupa ce mașina cu care circulau a "zburat" de pe carosabil. Accidentul a avut loc la Patrauți, iar la fața locului au mers militarii Detașamentului de Pompieri Suceava cu modulul SMURD (autospeciala ...

- Doua persoane au decedat intr-un accident grav produs, in aceasta dimineata, in localitatea Ardeoani (județul Bacau), dupa ce o masina s-a ciocnit de un cap de pod, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane .Accidentul a avut loc pe DN 2G Bacau-Moinesti.In urma coliziunii, soferul si un pasager…

