Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie intr-o localitate din Braxov. Un bErbat a fost gEsit fErE viatE chiar de copilul sEu. BErbatul de 46 de ani a fost gEsit mort pe camp, in localitatea Teliu din Braxov. BErbatul a fost descoperit marti seara chiar de cEtre fiul sEu, cel care a anuntat autoritEtile imediat. La fata locului au…

- Unul dintre cei doi mineri surprinsi de surparea produsa miercuri in subteranul Minei Lupeni a murit, in ciuda eforturilor facute de salvatorii mineri si echipele de prim ajutor trimise la fata locului, transmite Agerpres.ro. Minerul, in varsta de 42 de ani, a fost declarat decedat de medicul de medicina…

- Zece persoane si au pierdut viata si alte 73 au fost ranite ca urmare a deraierii duminica a unui tren de pasageri in regiunea turca Tekirdag nord vest , a anuntat televiziunea publica turca TRT Haber, care citeaza Ministerul Sanatatii, relateaza AFP citata de Agerpres.ro Potrivit TRT Haber, trenul,…

- Un barbat de 49 de ani a decedat marti dimineata dupa ce microbuzul de transport marfa pe care il conducea a fost lovit de un tren in localitatea Domanesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de...

- O fetita de doi ani si jumatate din satul Carja, judetul Vaslui, a murit inecata intr-un bidon de 60 de litri in care parintii strangeau apa de ploaie. The post Tragedie. O fetita de doi ani si jumatate a murit inecata intr-un bidon in care parintii adunau apa appeared first on Renasterea banateana…

- O femeie de 38 ani, ranita grav si transportata cu elicopterul SMURD la spital, in urma unui grav accident rutier petrecut joi, pe DJ 253, in care a murit fiica ei de sase ani, a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, transmite Agerpres.ro. Potrivit unor surse medicale, femeia a ajuns la…

- Accidentul s-a produs in apropiere de Karlsruhe, in Sud-Vestul Germaniei, a informat politia. O persoana a murit, iar un pasager a fost grav ranit. Inca patru persoane au suferit rani usoare, potrivit Belga. Accidentul s-a produs pe autostrada 5, a precizat un purtator de cuvant al politiei.…

- Bunicul lui Codin Marticiuc a murit, iar vestea l-a afectat foarte mult. Mai mult, barbatul este singurul dintre bunicii pe care l-a cunoscut și pe care il mai avea. Codin Maticiuc a facut public un mesaj in memoria acestuia. "Sambata a murit bunicul meu. Singurul pe care l-am cunoscut…