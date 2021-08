Tragedie pe munte. Doi alpiniști au căzut de pe perete Lespezi. Unul dintre ei a murit 11 salvamontiști din județulele Sibiu și Argeș au participat la acțiunea de salvare a unui turist ramas blocat pe peretele Lespezi, din Munții Fagaraș. Alpinistul impreuna cu un alt coleg au alunecat de pe peretele stancos. Din pacate cel de-al doilea nu s-a mai putut prinde și și-a pierdut viața. Accidentul a avut loc miercuri […] The post Tragedie pe munte. Doi alpiniști au cazut de pe perete Lespezi. Unul dintre ei a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Salvamontistii din Sibiu si Arges au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, in Muntii Fagaras, unde doi turiști aau cazut din peretele Lespezi catre Caltun. Unul dintre ei a murit, iar celalalt a fost recuperat de catre Salvamont, dintr-o prapastie de 80 de metri.

- Salvamontistii din Sibiu si Arges au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, 11 spre 12 august, in Muntii Fagaras, pentru salvarea unei persoane care a cazut din peretele Lespezi catre Caltun. Victima se afla la 80 de metri in abrupt. O alta persoana a murit, iar trupul a fost recuperat astazi,…

