Tragedie pe mare: au fost găsite cadavrele a şapte migranţi Trupurile neinsufletite a trei femei au fost recuperate din mare de o patrula, iar cele ale altor doua imigrante au fost gasite pe mal de personalul vamilor, a precizat paza de coasta intr-un comunicat.



Alte doua trupuri neinsufletite au fost gasite sambata seara pe plaja din Cala Galera, pe coasta de sud a Lampedusei, informeaza Agerpres.



Operatiunile de salvare au fost complicate de conditii meteo dificile, pe mare valurile atingand doi metri inaltime, "dar si din cauza numarului mare de persoane cazute in mare in acelasi timp". Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

