- Un tanar de 20 de ani din judetul Buzau a murit in aceasta dimineata dupa ce a intrat sa faca o baie in mare la Costinesti. Potrivit SAJ Constanta cadrele medicale au fost solicitate sa intervina la Costinesti, in zona terasei 10 Steaguri. Un tanar a fost scos la mal dupa ce s ar fi inecat. La fata…

- Un tanar a murit miercuri, 03 iulie 2024, dupa ce a fost accidentat de un tren, in zona localitatii Campenesti, judetul Cluj In jurul orei 13,30, politistii din cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Cluj Napoca au fost sesizati cu privire la faptul ca un tanar ar fi fost accidentat de un tren…

- Este alerta la mare dupa ce un barbat s-a inecat pe o plaja din Constanța. Iar doi tineri care se aflau pe un caiac, pe lacul Siutghiol, au fost purtați in larg de valurile mari. Pompierii abia au reușit sa ii aduca la mal pe cei doi.

- Tragedie intr-o comuna din Suceava. Un barbat a murit sub ochii localnicilor, dupa ce s-a inecat cu mancare. Victima se afla pe terasa unui local, cand a mușcat dintr-o bucata de carnat și s-a inecat. Doua femei, martore la incident, au sunat la 112 sa ceara ajutor. Cadrele medicale venite de urgența…

- Tragedie de proporții in Timișoara! Un tanar a fost gasit mort intr-un bazin de inot, marți seara. Acesta a fost scos la suprafața și resuscitat, insa medicii nu au mai putut sa il salveze. Oamenii legii fac cercetari in acest caz, pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

- Eveniment TRAGEDIE la Orbeasca / Un copil a murit dupa ce a fost lovit de un buldoexcavator mai 10, 2024 12:37 Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Alexandria au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa și efectueaza cercetari, in cazul unui accident rutier…

- Tragedie, la Timișoara. Un tanar a murit in timp ce iși facea un tatuaj la salon La data de la 12.04.2024, in jurul orei 16:45, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-o societate comerciala dintr-un complex comercial de pe raza municipiului Timișoara, unui tanar…