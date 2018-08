Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 semnala prezența la ora 2.00 a unei persoane înecate, pe plaja Lazy din Mangalia. Potriviy IPJ Constanța este vorba de o femeie de 65 -70 de ani. Acesta era îmbracata cu o rochie, purta sandale în picioare și avea asupra ei și o poșeta, dar polițiștii nu au…

- Un apel la 112 semnala prezența la ora 2.00 a unei persoane înecate, pe plaja Lazy din Mangalia. Potriviy IPJ Constanța este vorba de o femeie de 65 -70 de ani. Acesta era îmbracata cu o rochie, purta sandale în picioare și avea asupra ei și o poșeta, dar polițiștii…

- Un barbat de 45 de ani s a inecat duminica intr un baraj din comuna vasluiana Tacuta, transmite Agerpres.ro. El este originar din judetul Iasi si era impreuna cu familia la picnic. A intrat in apa sa se racoreasca, fara sa stie sa inoate, si nu a mai putut iesi. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Un apel la Serviciul Unic de Urgența 112 semnala, duminica, 5 august a.c., in jurul orei 10,00, ca in largul Marii Negre, in dreptul Micului Golf din 2 Mai a fost vazuta plutind o persoana. La fața locului s-au deplasat cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanța Constanța și militarii de…

- Un barbat, de 76 de ani, a murit la Techirghiol dupa ce a fost scos din lac de mai mulți turiști care l-au adus la mal. Echipajele de la Serviciul Județean de Ambulanța Constanța nu l-au mai putut salva, declarand decesul.

- Seful UPU-SMURD, prof.univ.dr. Diana Cimpoesu, a declarat ca barbatul de 74 de ani a fost resuscitat initial chiar de catre nuntasi, informeaza mediafax.ro. Citeste si Tragedie pe litoral. Un barbat in varsta de 50 de ani s-a inecat in nordul statiunii Mamaia "Un barbat de 74 de ani…

- Un tanar de 18 ani din Republica Moldova, aflat in Constanta pentru a lucra, a murit duminica seara inecat in statiunea Neptun. Pe de alta parte, cautarile copilului de 14 ani disparut duminica in apele marii pe plaja din Corbu au fost sistate.

- Salvatorii Detașamentului de pompieri Tulcea au fost solicitați sa intervina, joi dimineața, în jurul orei 07.00, pentru salvarea unui barbat ce cazuse din barca în apropierea falezei din Tulcea.