Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana s-a aruncat de la etajul opt al unui hotel din statiunea Mamaia.“Politistii deplasati la fata locului au constatat ca cele sesizate se…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana…

- O femeie de 48 de ani a murit in aceasta dimineata dupa ce ar fi cazut de la etajul al optulea al unui hotel din Statiunea Mamaia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 iunie a.c., in jurul orei 04.00, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana…

- UPDATE: O femeie a fost preluata de un echipaj medical si dusa la spital, in stare de inconstienta. Un barbat a fost declarat decedat de catre medici. Compania a demarat propria ancheta si a precizat ca incidentul a avut loc in timpul unor manevre uzuale. ”La data de 13 mai a.c., in jurul orei 17.15,…

- Trei cetateni straini au fost arestati pentru ca ar fi incercat sa vanda droguri la Festivalul Sunwaves din Mamaia, acestia fiind prinsi cand ridicau un colet din Spania in care se aflau droguri. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat sambata, printr-un comunicat de presa, ca trei…

- Muncitorul care a suferit arsuri grave in urma incendiului produs luni pe platforma rafinariei Petrobrazi a murit, la Spitalul Floreasca din Capitala, unde fusese dus, avand in vedere starea grava in care se afla. Politistii au extins cercetarile, vizata fiind si infractiunea de ucidere din culpa. Barbatul…

- Traficul a fost oprit de poliție pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers catre Constanța, pentru a putea dirija șoferii pe cele doua benzi de circulație catre București. Alte filtre de poliție opresc mașinile pentru a-i controla pe șoferi daca au consumat alcool sau droguri. Centrul Infotrafic a anunțat,…

- Doi barbati au murit dupa ce o placa de beton pe care o descarcau dintr-un TIR a cazut peste ei. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau, accidentul s-a produs, joi seara, in localitatea Secuieni si, conform primelor cercetari, s-a produs dupa ce soferul unui autoturism aflat in depasirea…