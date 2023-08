Tragedie pe litoral! Barbat de aproximativ 40 de ani, inecat in mare la Costinesti Un barbat de aproximativ 40 de ani a murit in aceasta dimineata dupa ce s a inecat in mare la Costinesti.Potrivit ISU Dobrogea salvatorii ISU Dobrogea au intervenit la fata locului cu ambarcatiunea de la Mangalia si un echipaj SMURD B2.Din pacate barbatul in varsta de aproximativ 40 ani a fost declarat decedat.Interventia a avut loc in aceasta dimineata in jurul orei 07:00 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

