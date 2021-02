Tragedie pe DN 6, la ieșirea din Lugoj. Două persoane și-au pierdut viața Accident grav, sambata noaptea, pe DN 6, la ieșirea din Lugoj spre Caransebeș. Doua persoane, un barbat de 41 de ani și o femeie de 37 de ani, soț și soție, și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau, intr-o curba la dreapta, a intrat frontal intr-un camion care circula regulamentar, din sens opus. In urma impactului deosebit de violent, cele doua persoane din autoturism au ramas incarcerate. La locul accidentului au intervenit 10 pompieri cu o autospeciala de prima intervenție, doua autospeciale de descarcerare, doua autospeciale de stingere cu modul de descarcerare… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

- "Azi-noapte, in jurul orelor 23.35, un barbat in varsta de 41 ani a condus un autoturism pe DN 6, dinspre municipul Lugoj spre municipiul Caransebes, iar la km 488+200m, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare intr-o curba la dreapta intrand in coliziune cu o autoutilitara ce circula regulamentar…

