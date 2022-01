Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost lovita de tren, luni dimineața, in apropiere de Neptun. Victima a murit in urma impactului, au anunțat reprezentanții Ambulanței Constanța. Accidentul a avut loc intre Schitu și Neptun. La fața locului au ajuns o ambulanța și elicopterul SMURD.Echipele medicale au…

- Salvatorii intervin in judetul Constanta luni dimineata. Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident feroviar intre Schitu si Neptun. O persoana a fost lovita de tren.Conform medicului Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta,la…

- Potrivit IPJ Bistrita-Nasaud, politistii din cadrul Politiei orasului Sangeorz-Bai au fost alertati despre producerea unui accident de circulatie pe raza orasului.Din primele informatii, un minor de 6 ani a patruns pe partea carosabila unde a fost acrosat de autoturismul condus de un barbat de 33 de…

- O fosta halta din Targu Mureș a luat foc, vineri seara, iar pompierii au gasit in interiorul cladirii o persoana decedata. Pompierii din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit pentru a...

- Vineri, 05 noiembrie, ora 14.00, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca – Biroul Județean de Poliție Transporturi Maramureș – Postul de Poliție T.F. Sighetu Marmației, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca, la trecerea la nivel cu calea ferata simpla,…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a murit, iar altul de 40 de ani și un copil in varsta de 10 ani au fost raniți grav, intr-un accident rutier care a avut loc vineri seara intre localitațile Chisidia și Paiușeni, din județul Arad. Mașina in care se aflau cei trei s-a rasturnat, anunța Mediafax.…

- Doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și un elicopter SMURD au intervenit pentru a acorda asistența medicala de urgența pentru doua persoane ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate un moped și un autoturism, in localitatea Bicalatu din județul Cluj.…

- O tragedie a avut loc in aceasta dimineața pe ruta București Nord-Brașov. O femeie in varsta de 60 de ani a murit, dupa ce a fost calcata de tren. Potrivit surselor Puterea, femeia era de loc din Posada și suferea de depresie de aproximativ doi ani. Tragedia fost semnalata de catre martori. Mai multe…